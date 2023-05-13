محافظ الدقهلية يحيل 90 محضرًا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 90 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر مختار إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية.

وبحسب بيان المحافظة، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر والمنصورة والسنبلاوين والمطرية والكردي، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 16 محضر نقص وزن و4 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 98 شيكارة و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و20 محضر عدم وجود سجل تفتيش و4 محاضر توقف عن الإنتاج و2 محضر تجميع بطاقات بعدد 156 بطاقة و2 محضر تجميع دقيق بكمية قدرها 13 شيكارة و10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و4 محاضر سلع بدون فواتير و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و2 محضر غش تجارى و9 محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحضر عدم وجود سجل صناعي و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على 4 أطنان أعلاف خيول و9000 طبق ألومنيوم فويل و30 ألف كوب بلاسيتك و500 كجم لبن و500 كجم لحوم مصنعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.