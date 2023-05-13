السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعدام كمية من الأغذية الفاسدة بالشيخ زويد بشمال سيناء

المواد الغذائية
المواد الغذائية

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن اعدام كمية من الأغذية والمواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات، وذلك بناء علي توجهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد (في بيان) أن فريق مراقبة الأغذية بالإدارة قام بالمرور على محلات السلع الغذائية بالشيخ زويد لمتابعة تاريخ انتهاء الصلاحية وكيفية تخزين السلع الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للبقالين.

وأضاف حسن، أنه خلال المرور تم ضبط كمية من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات ، وهى : ١٠٥ لترات مشروبات غازية ، ٦ لترات حليب، ٣٤ كيلو جراما من الأغذية المختلفة، ٤٨ علبة زبادى، ٢٤ كيس حليب نيدو، ١٢ كيلو جراما من منتجات ألبان أخرى، ١١ كرتونة توينكز، ٦ كيلو جرامات جبنة رومى، ٢ كيلو جرام لانشون كبير، ٤ علب شاى الوردة فتلة.

وأشار حسن إلى إعدام المضبوطات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى استمرار الحملات الصحية للحفاظ على صحة المواطنين بمركز ومدينة الشيخ زويد.

الإدارة الصحية الأغذية الفاسدة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الشهادات الصحية السلع الغذائية الشيخ زويد

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