السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التصدي وإزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بالإسكندرية

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن، عدة حملات للتصدي وإزالة أعمال البناء على الأراضي الزراعية وذلك مع بدء المرحلة الأولى للموجة 21 لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية للحفاظ عليها.

وأوضح حي شرق الإسكندرية، في بيان له، أن وحدة المتغيرات المكانية بالحي رصدت 4 حالات أعمال بناء على أراض زراعية بمنطقتي "مشروع ناصر وأبيس الثانية" بنطاق الحي.

وقام حي وسط ب 3 حملات لإيقاف حالات التعدي على الأراضي الزراعية بدائرة الحي.

الحالة الأولى، تم إزالة حالة تعد على أرض زراعية عبارة عن بناء سملات خرسانية على أرض زراعية "بجزء 12 حوشة 7 بقرية أبيس8/6" بمساحة 400 متر، وتم إزالة الأعمال المخالفة في الحال والتحفظ على معدات البناء وإيداعها ديوان عام الحي.

الحالة الثانية، تم هدم حوائط دور أرضي بمساحة 200 متر تقريبا بقرية ابيس 6/8.

الحالة الثالثة، تم هدم حوائط مبنى مخالف عبارة عن دور أرضي بمساحة 300 متر بمنطقة أبيس1/8 والتحفظ على الخشب المستخدم في البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

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