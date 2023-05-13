محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الجهات التنفيذية بتكثيف القوافل الطبية والخدمية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية خاصة لمحدودي الدخل وتفعيل مبادرة "حياة كريمة" للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ونظمت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية الصحة وحي أول المنتزه، قافلتين طبيتين مجانيتين لخدمة أهالي عزبتي "محسن والنخل" بالظهير الريفي لحي أول المنتزه.

وشملت فعاليات القافلتين، تقديم الكشف الطبي ل 500 حالة مرضية في تخصصات "طب الأسرة والباطنة والأطفال" وتقديم العلاج بالمجان، واستخراج بطاقات رقم قومي لـ112 سيدة وفتاة بالمجان، وحصر 22 دارسا من الراغبين في خوض امتحانات محو الأمية.

وقد تم على هامش القافلتين تنظيم عدة ندوات عن كيفية ترشيد استهلاك المياه والقيام بالأعمال الحرفية ووسائل تنظيم الأسرة، والترويج لمبادرة مشروعك وأهميتها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، فضلا عن الرد على استفسارت المواطنين.