السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية محمد الشريف

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الجهات التنفيذية بتكثيف القوافل الطبية والخدمية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية خاصة لمحدودي الدخل وتفعيل مبادرة "حياة كريمة" للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ونظمت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية الصحة وحي أول المنتزه، قافلتين طبيتين مجانيتين لخدمة أهالي عزبتي "محسن والنخل" بالظهير الريفي لحي أول المنتزه.

وشملت فعاليات القافلتين، تقديم الكشف الطبي ل 500 حالة مرضية في تخصصات "طب الأسرة والباطنة والأطفال" وتقديم العلاج بالمجان، واستخراج بطاقات رقم قومي لـ112 سيدة وفتاة بالمجان، وحصر 22 دارسا من الراغبين في خوض امتحانات محو الأمية.

وقد تم على هامش القافلتين تنظيم عدة ندوات عن كيفية ترشيد استهلاك المياه والقيام بالأعمال الحرفية ووسائل تنظيم الأسرة، والترويج لمبادرة مشروعك وأهميتها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، فضلا عن الرد على استفسارت المواطنين.

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية والخدمية توسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية محافظ الإسكندرية ي محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية لخدمية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية محافظ الإسكندرية محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف القوافل الطبية والخدمية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

بينها زيت النخيل والأدوية.. ماليزيا تدرس تطبيق نظام "تبادل السلع" مع مصر

ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها خلال أسبوع بالغربية

محافظ الفيوم يتفقد سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

نائب محافظ مطروح: الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال رصف طريق شبين الكوم - طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)