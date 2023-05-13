السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت 13-5-2023 في مصر

أرشيفية
أرشيفية

شهدت أسعار الدواجن ثبات في الأسعار، حيث أن السوق به معروض كبير، بإضافة لتراجع القوة الشرائية خلال الفترة الحالية، بحسب تصريح سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم السبت 13-5-2023 في مصر

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة الدواجن ولدي المحلات التجارية اليوم السبت 13 مايو 2023.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13 مايو 2023

 بلغ سعرالفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية سعر مابين 63.00 جنيه إلي 64.00 جنيه، وتباع لدي التجار في المحلات التجارية بـ 70 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم السبت 13 مايو 2023

 بلغ سعر الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية سعر مابين 77.00 جنيه إلي 78.00 جنيه، وتباع لدي التجار في المحلات التجارية بـ85 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت 13 مايو 2023

بلغ سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية سعر مابين90.00 جنيه إلي 95.00 جنيه، وتباع لدي التجار في المحلات التجارية بـ 100جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ أمهات اليوم السبت 13 مايو 2023

بلغ سعر الفراخ أمهات أبيض اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية سعر مابين54.00 جنيه إلي 55.00 جنيه، وتباع لدي التجار في المحلات التجارية بـ 60 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم السبت 13 مايو 2023

سجلت أسعار لحم بط فرنساوي اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية سعر تراوح مابين74.00 جنيه إلي  75.00 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم السبت 13-5-2023 فى مصر

سجلت أسعار لحم بط مسكوفي اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية سعر تراوح مابين99.00 جنيه 100.00 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط مولارد اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية سعر تراوح مابين 84.00 جنيه إلي 85.00 جنيه للكيلو.

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