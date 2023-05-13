وزير الإسكان يتابع تطوير خطوط كهرباء قرى "حياة كريمة" في بني سويف

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء (شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة العامة)، بمحافظة بني سويف، والتى يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم أكثر من 700 قرية وتوابعها (نحو 4 آلاف تابع)، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات المُكلف بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ما يلى، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تم إسناد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة العامة، فى 66 قرية و213 تابعاً بمركزى (ببا – ناصر) بمحافظة بنى سويف، إلى 18 شركة وطنية متخصصة في تنفيذ مشروعات الكهرباء، وقد ساهمت هذه الأعمال في إتاحة العديد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى، وتشمل، تأهيل شبكات الجهد المتوسط القائمة بإحلال المتهالك منها، وتغيير المحولات الهوائية إلى محولات داخل أكشاك صاج أو غرف، ورفع قدرات المحولات لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتغيير كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتأهيل شبكات الجهد المنخفض القائمة بإحلال المتهالك منها، ورفع كفاءة شبكة الخطوط الهوائية وتغيير ما يلزم، إضافة إلى أعمال الإنارة العامة من أعمدة وكشافات وشبكات وخلايا.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أنه تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار في 19 قرية (17 قرية بمركز ببا – 2 قرية بمركز ناصر)، وجارٍ العمل بباقى القرى وعددها 47 قرية (29 قرية، بنسب تنفيذ تتراوح بين 80 و95 %، و18 قرية بنسب تنفيذ تترواح بين 50 و79 %)، موضحاً أن الأعمال التى تم ويجرى تنفيذها، تشمل، توريد وتركيب 3 موزعات جهد متوسط (11 ك.ف)، وإنشاء 3 مبانٍ لها، وتوريد وتركيب 10 خلايا جهد متوسط، وتوريد وتركيب 129 لوحة ربط حلقى، وتوريد وتركيب 169 سكينة هوائية جهد متوسط، وتوريد وتركيب 605 أعمدة جهد متوسط، وتوريد وتركيب 74 طن موصلات جهد متوسط، وتوريد وتركيب 439 محول قدرات مختلفة من (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ)، وتوريد وتركيب 514 كشك محولات فارغة بقدرات مختلفة من (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ) بالمشتملات اللازمة، وتوريد وتركيب 438 كم كابلات جهد متوسط، وتوريد وتركيب 59 كم كابلات جهد منخفض، وتوريد وتركيب 30887 عمود جهد منخفض، وتوريد وتركيب 4237 كم موصلات جهد منخفض، وتوريد وتركيب 23092 كشاف إنارة بالمشتملات اللازمة.