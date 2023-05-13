سيامة كاهن جديد لخدمة كنائس شمال شرق ولاية كوينزلاند

ترأس الأنبا دانييل أسقف سيدني، بأستراليا، صلاة القداس الإلهي، صباح اليوم السبت، بكنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد العظيم مار جرجس بمدينة تاونزڤيل الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لولاية كوينزلاند بأستراليا.

وخلال إتمام صلوات القداس قام الأنبا دانييل بترقية الشماس ماركو يونان لرتبة الدياكونية وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامته كاهناً جديداً بإسم القس جاشوا لخدمة كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد مار جرجس بتاونزڤيل وكنيسة القديسة العذراء مريم والبابا كيرلس بمدينة كانز بولاية كوينزلاند وسط فرحة شعب وشمامسة الكنيسة .

ويعد القس جاشوا أول كاهن يتم سيامته كاهن ثابت علي الكنيسة بعد أن تناوب على خدمتها عدد من كهنة الإيبارشية، وسيغادر الكاهن الجديد للقاهرة، لقضاء الأربعين يوم فترة التدريب بدير البراموس العامر فى وادى النطرون.

يذكر أنه كان قد ترأس الأنبا دانييل أسقف إيبارشية سيدني وتوابعها بأستراليا، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديسين قزمان ودميان بحي كيليفال غرب مدينة سيدني بحضور كهنة وشعب الكنيسة.

وعقب صلاة الصلح أتم طقس ترقية القس جاشو تادرس لدرجة القمصية، كما قام الأنبا دانييل سيامة عدد من الشمامسة الجدد وترقية آخرين للرتب الأعلي، جاء ذلك في أعقاب صدور البابا تواضروس الثاني، قرارًا بابوياً بتعيين القس جاشوا تادرس راعي الكنيسة، مندوبًا بابويًا لغرض القيام الفوري بكل المهام المنوطة التي تتطلبها وظيفة رئاسة مجلس أمناء إيبارشية سيدني وتوابعها على أن يقتصر التعيين فقط على القيام بكامل الأعمال الإدارية، على أن لا يمتد هذا التفويض إلى أي وظيفة أو سلطة أخرى .

ويذكر أن تمت سيامة القس جاشو تادرس ، كاهناً علي مذبح كنيسة القديس الأنبا أبرام والقديس ميخائيل البحيرى بحي بيكهرست ، بيد الأنبا دانييل وذلك بمقر دير القديس الأنبا أنطونيوس بالقاهرة في ١٧ نوفمبر من عام ٢٠١١.