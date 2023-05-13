محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال رصف طريق شبين الكوم - طنطا

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لأعمال رصف طريق شبين الكوم - طنطا؛ للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم، حيث جارٍ أعمال وضع الطبقة الإسفلتية النهائية بالطريق.

كما تابع أعمال قشط طبقة الأسفلت القديمة على طريق البتانون - الشهداء، تمهيدًا لأعمال الرصف، وذلك في إطار الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والمحاور المرورية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء عن متابعته لأعمال رصف طريق (زاوية البقلي- بشتامي- عمروس ) أحد قطاعات طريق (16)، كما تم متابعة انتهاء أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع داير الناحية بقرية العراقية بطول ٩٠٠ متر، وتركيب بلاط الانترلوك بشارع بنزينة عمارة بداية من شارع كمال النجار وحتى شارع عبدالقوي الضبع، بالإضافة إلى متابعة فرد طبقة السن بطريق ترعة السمسمية بميت شهالة ومتفرعات شارع المنياوى تمهيدًا لأعمال الرصف، وكذا قطع الفرمة بمحور سلامون بحرى بنطاق قرية عشما بدايةً من كوبري ترعة الغزالية.

وفى مركز منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال تطوير شارع مسجد التقوى بطول (300) متر وتركيب البلدورات بشارع ريحان وصب البلاطة الخرسانية بالأرصفة الجانبية بشارع الشوربجى، فضلًا عن متابعة قطع الفرمة بشارع الجندي وبرهام، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بواقع (14) شارع بنطاق المدينة.

فيما تم متابعة إنشاء ممشى البطحة البحرية تمهيدًا للأعمال الخرسانية المطبوعة وتركيب البرجولات ومقاعد للمواطنين والمساحات الخضراء لإضفاء مظهر جمالي بالمدينة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع فرد الطبقة الأسفلتية بشارع صلاح علام وفرد طبقة السن بشارع الثورة تمهيدا لأعمال الرصف، وكذا صب الطبقة الخرسانية بالأرصفة تمهيدًا لتركيب الإنترلوك بشارع جمال عبدالناصر لإضفاء مظهرًا جماليًا وحضاريًا، مشددًا على التواجد الميداني بمواقع العمل والتواصل مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء بكافة الشوارع المدرجة بالخطة بواقع (7) شوارع ومتفرعاتهم.

وفى نطاق حي شرق شبين الكوم، تابعت رئيسة الحى أعمال قطع الفورمة بشارع النصر والمتفرع من عاصم حما بكفر المصيلحة، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير طريق داير الناحية ميت خاقان وتركيب بلاط الانترلوك بالأرصفة الجانبية بمحور ترعة المعهد بالطريق الرابط بين مصطفى كامل البحري وطريق ميت خاقان، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء محاور مرورية جديدة وتخفيف الاختناقات المرورية.