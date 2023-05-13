نائب محافظ مطروح: الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة

قالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، إن الحوار الوطني طريقٌ لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة بالتعاون والتكامل بين مختلف الفئات والقوى السياسية والحزبية من خلال التوافق بين الرؤى المختلفة ومواجهة التحديات لوضع خريطة وخطة تنموية تساعد فيها كل فئات الدولة.

وأوضحت نائب محافظ مطروح، خلال حديثها لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني يعتبر خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة، حيث أنها منصة لتحويل الاختلافات لنقاط وتحديات ووضع خطة لتحسين الأداء لبناء جمهورية جديدة قوية بأفكار مشتركة.

وأشارت إلى أن الجميع له دور في بناء الوطن واجتمعوا على قلب رجل واحد لإعلاء مصلحة الوطن وبناء جمهورية جديدة، قوية قائمة على الحوار والكفاح والإخلاص في العمل.