السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول وتشغيل وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة بمستشفى طهطا العام في سوهاج

وصول وتشغيل وحدة
وصول وتشغيل وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن وصول وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية المتنقل، والذي يعد الأول من نوعه بالمحافظة، وذلك بمستشفي طهطا العام، في إطار الجهود التي تبذل بالتعاون مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان؛ لتوفير أحدث الأجهزة الطبية، والتجهيزات بالمستشفيات.
ومن جهته؛ قال الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة تعد نقلة نوعية كبيرة في مجال تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بسوهاج، موجهًا الشكر لقيادات وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتطوير القطاع الطبي بسوهاج، و تعمل جاهدة، بدعم ومتابعة مستمرة من السيد المحافظ، علي التطوير الدائم لكافة عناصر ومكونات قطاع الصحة بالمحافظة، وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات، معرباً عن سعادته البالغة لوصول وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة للمحافظة والتي ستقدم خدماتها للمرضي بمركز طهطا، والمراكز المجاورة شمال المحافظة.
وأضاف أن مستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة بسوهاج قد شهدت، خلال الآونة الأخيرة   طفرة هائلة علي مستوي الإنشاءات، والأجهزة الطبية الحديثة، والتجهيزات، والوحدات العلاجية الحديثة، مؤكدا علي السعي الدائم لتوفير خدمة طبية متكاملة للمواطنين بسوهاج.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتطوير القطاع الطبي بسوهاج، وتعمل جاهدة، بدعم ومتابعة مستمرة من السيد المحافظ، علي التطوير الدائم لكافة عناصر ومكونات قطاع الصحة بالمحافظة، وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات، معرباً عن سعادته البالغة لوصول وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة للمحافظة والتي ستقدم خدماتها للمرضي بمركز طهطا، والمراكز المجاورة شمال محافظة سوهاج.

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