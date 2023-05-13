السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: دورنا التباحث لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ

ريهام الشبراوي
ريهام الشبراوي

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الشعب المصري وكافة القائمين على تنظيم وإدارة الحوار الوطني ينتظرون من المتحاورين روشتة بأهم الحلول وأكثرها واقعية وقابلية للتنفيذ، في كافة الملفات التي شملتها المحاور الثلاثة للحوار الوطني، فجميع الملفات تأتي على درجة واحدة من الأهمية نظرا لأنها تمثل عقبات الآن تحول دول وصول الدولة للجمهورية الجديدة.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “روشتة الحلول التي سيقدمها الحوار الوطني من خلال المشاركين فيه سواء أحزاب أو نقابات مهنية، أو قوى سياسية، أو مجتمعية، أو خبراء ومتخصصين، وتستهدف حقيق طفرة ملموسة في حال الوطن والمواطن”. 

وأشارت إلى أن دور اللجنة هو التباحث والتناقش مع كافة القوى السياسية التي تقدمت بمقترحات وحلول وأفكار جديدة من أجل وضع حد لمواجهة تلك الظواهر التي باتت تشكل خطورة على استقرار التماسك المجتمعي، ونشوب ظواهر تباعية سلبية عن تلك الظواهر الرئيسية، وذلك في ضوء الإمكانات المتاحة لمواجهة كل ظاهرة من تلك الظواهر.

و تجرى الاستعدادات النهائية للمحور السياسي، على قدم وساق استعدادًا لبدء أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني.

وكان قد عقد الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور مصطفى كامل السيد المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماع تنظيمي لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات التي ستنطلق الأسبوع المقبل. 

وذلك بحضور النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية والأستاذ خالد داوود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والدكتور نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والأستاذ أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقي عبد العال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومشاركة الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "عبر فيديو زوم"، بالإضافة إلى مشاركة الأمانة الفنية.

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