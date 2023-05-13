السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم.. زيلينسكى يزور إيطاليا لإجراء محادثات مع مسئولين حكوميين

زيلينسكي
زيلينسكي

يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إيطاليا، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع مسئولين حكوميين والبابا فرنسيس، الذي قال في أواخر أبريل إن الكرسي الرسولي يشارك في مهمة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه لم يتم تأكيد الزيارة رسميًا لدواع أمنية، وهي الأولى التي يقوم بها زيلينسكي إلى إيطاليا منذ الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير 2022، لكن مصادر متعددة تتوقع أن يلتقي بشكل منفصل مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل التوجه إلى الفاتيكان.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون ضيفًا في برنامج حواري تليفزيوني إيطالي شهير قبل التوجه إلى ألمانيا.

وأعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 197 ألفًا و670 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و745 دبابة، و7 آلاف و295 من المركبات المدرعة، و3 آلاف و68 من النظم المدفعية، و559 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و312 من أنظمة الدفاع الجوي، و308 من الطائرات المقاتلة، و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 5 آلاف و996 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 393 من المعدات الخاصة، و2636 طائرة مسيرة، وإسقاط 970 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022 ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

زيلينسكي إيطاليا البابا فرنسيس محادثات روسيا الحرب

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