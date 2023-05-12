الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة الزمالك غدا في الدوري

أنهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، استعداداتهم لمواجهة الزمالك غدا باستاد الإسماعيلية على أمل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة فى مشوار الفريق نحو المنطقة الدافئة .

واختتم لاعبو الدراويش تدريباتهم استعداد للقاء الزمالك في الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعده السابعة مساء غدا السبت بإستاد الإسماعيلية.

وقاد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي وأحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان وسيد توفيق مدرب حراس المرمى، المران الخفيف الذى اقيم مساء اليوم الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين .

وشهد المران مشاركة كلا من محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم حراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعصام صبحي وكريم عرفات ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وسيرجي آكا وكريم الديب وعماد حمدي وعمر الساعي ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي ومحمود الشبراوي ومحمد الشامي وياو أنور وفراس شواط .

استغرق المران الأخير لفريق الدراويش قبل مواجهة الزمالك، 45 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد .

واستبعد الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، من لقاء الزمالك الحارسين محمد صبحي ومحمد كوكو وزملائهم حمدي النقاز وإياد العسقلاني وأحمد محسن ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش ومروان حمدي وصالح جمعة ومصطفى فارس ومحمد خليفة وأبو بكر الجمل لأسباب مختلفة

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة وله لقاء مؤجل مع الأهلي وتأمل الجماهير أن يحقق نتيجة إيجابية الليلة عند مواجهة أبناء ميت عقبة بملعب الدراويش.

ويسعى فريق الدراويش لتحقيق الفوز على الزمالك او التعادل على أقل تقدير، حتى تكون هذه النتيجة دفعة معنوية قوية للفريق من أجل مواصلة مشواره فى الدورى الممتاز .