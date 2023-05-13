السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة اثنين فى حريق ببحر البقر ببورسعيد

حريق ببحر البقر في
حريق ببحر البقر في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، قبل قليل، حريق في منطقة بحر البقر، تسبب في تعرض مواطنين للإصابة، وجري نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

 

وتلقت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بلاغا من سكان بحر البقر يفيد بتعرض مواطنين للإصابة نتيجة حريق، وعلي الفور جري الدفع بسيارة إسعاف، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.


واستقبل مستشفى 30 يونيو، مصابين باختناق نتيجة حريق ببحر البقر، وهما: إبراهيم نبيل جودة ويبلغ من العمر 26 عاما مصاب بضيق متوسط بالتنفس، وصلاح أحمد محمد 51 عام مصاب بفقدان للوعي.


وكانت الحماية المدنية بـ محافظة بورسعيد قد دفعت بـ 3 سيارات اطفاء، وتمكنت من السيطرة علي الحريق الذي نشب في منزل، وقامت بتبريد الحريق للتأكد من عدم اشتعال الحريق مرة أخري، أو تصاعد أدخنة قد تؤثر علي حياة المواطنين.

 

الإجراءات القانونية

وتلقي اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد بلاغا من العقيد شريف العربي بالحريق، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

3 سيارات إطفاء إجراءات القانونية اشتعال الحريق الإجراءات القانونية الحماية المدنية تسيطر

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