قناة "الناس".. أسامة الجندي يوضح آداب الاستئذان لدخول المنازل في الإسلام (فيديو)

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مسئول إدارة المساجد بالأوقاف، إن كلمة الإذن أو الاستئذان تأتي بمعنى الأنس والعلم والإعلام، وبمعنى الإباحة.

وأضاف “الجندي” خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الأصل من الآداب أن المرء لا يدخل بيتًا بغير استئذان، ثم يأتي الأدب الأول وهو أن تسلم وتستأنس، أما الأدب الثاني إن لم يؤذن بالدخول فيجب عليه أن ينصرف، مشيرًا أن المرء له ثلاث مرات في الاستئذان.

وأوضح “الجندي” أن المرء إذا استأذن لدخول بيت من البيوت ثم قام صاحب البيت بالسؤال من بالباب فلا تقل أنا وقل اسمك أو ما تعرف به من الكنى والألقاب حتى يعرفك صاحب البيت.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.