الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. بيرسي تاو يمنح الأهلي التقدم على الترجي

بيرسي تاو
بيرسي تاو

منح الجنوب أفريقي بيرسي تاو، هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك الترجي التونسي خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من محمود كهربا إلى بيرسي تاو الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى فشل الدبشي حارس الترجي في التعامل معها وسكنت الشباك.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية

خط الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام

خط الهجوم: صابر بوجرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.
 

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