الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة ربة منزل سقطت من الطابق الرابع.. وسقوط شاب من قطار بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع في مساكن الإيواء بحي جنوب مدينة المنيا، بعد تعرضها لصعق كهربائي، كما أصيب شاب من محافظة أسوان، إثر سقوطه من قطار، بسبب اختلال توازنه، وتم نقلهما لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط سيدة من الطابق الرابع بمساكن الإيواء في حي أبو هلال جنوب مدينة المنيا.  

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط "ن.م" 22 عاما، ربة منزل، من الطابق الرابع بالعمارة رقم 12 بمساكن الإيواء بحي أبو هلال نتيجة تعرضها لصعق كهربائي، ونتج عن ذلك إصابتها باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض وتم نقلها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.  

كما تلقى مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا من الأهالي، بسقوط "محمد.ا" 22 عاما، مقيم في محافظة أسوان، من قطار أمام مزلقان قرية البرجاية، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين سقوط الشاب من القطار بسبب اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته باشتباه كسور، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

المنيا إصابة ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بمساكن الإيواء اصابة شاب سقط من قطار مزلقان قرية البرجاية اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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