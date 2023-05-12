هل تلاعب التجار بسعر المعدن الأصفر؟.. رئيس شعبة الذهب يجيب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الأخيرة كنا نمر بظروف استثنائية، وسوق الذهب تأثر بشكل كبير، لأن عدم توافر الدولار، وقرار الحكومة بمنع استيراد الذهب الخام منذ مارس 2022، وقلة المعروض في السوق وزيادة في الطلب.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الناس الفترة الأخيرة تريد الحفاظ على مدخراتها، والبعض بدأ يقارن بين قيمة الشهادات المطروحة من البنوك وعوائدها، وبين أسعار الذهب والمكاسب الذي يحققها في فترات قريبة.

ولفت إلى أن الذهب فاز بالمركز الأول في الحفاظ على المدخرات، ولذلك ازداد الطلب على شراء الذهب وخاصة السبائك وليس المشغولات، نظرًا لقلة المصنعية.

وأوضح أن قلة المعروض من الذهب في السوق تسبب في ارتفاع سعره، وبدأ الضغط على السبائك والجنيهات الذهب، متابعا: "التجار لم تتلاعب بالسعر، ولكن هناك على سبيل المثال قطعة ذهب واحدة وهناك 10 يريدون شرائها، فبدأ يحدث مثل المزاد عليها وهذا تسبب في ارتفاع السعر".