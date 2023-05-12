الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

راجح داوود: أم كلثوم هرم مصر الرابع ولا أمتلك مقومات التلحين لها

الموسيقي راجح داوود
الموسيقي راجح داوود

قال المؤلف الموسيقي راجح داوود، إن تتر كلمات مسلسل "هوانم جاردن سيتي" لم يتم تعديله أو تغييره على الإطلاق، واختيار مغنية هذا التتر يرجع لعوامل إنتاجية بحتة، معبراً: "اختيار هدى عمار للغناء بدلاً من أنغام شغل إنتاج وليس لي به دخل".

 هرم مصر الرابع

وأكد المؤلف الموسيقي راجح داوود، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يمتلك مقومات التلحين لأم كلثوم على الإطلاق، وقوتها تكمن في تاريخها وثقافتها والمناخ الذي نشأت فيه وليس في حنجرتها فقط، لذا يمكن القول أن أم كلثوم هرم مصر الرابع. 

الاعتراف بالجميل

وتوجه راجح داوود، خلال لقائه، بجزيل الشكر لزوجته على وقوفها بجوارها في كافة مراحل حياته، كما وصفها بأنها كانت عامل أساسي في نجاحه بالتأليف الموسيقي.

راجح داوود هوانم جاردن سيتي بالخط العريض الحياة أم كلثوم

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