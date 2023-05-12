جماهير الترجي تؤازر لاعبيها رغم الحرمان من حضور مباراة الأهلي

احتشدت جماهير نادي الترجي التونسي، أمام فندق إقامة فريقها وسارت رفقة حافلة الفريق حتى الملعب الأوليمبي برادس الذي يستضيف اللقاء.

ويلتقي الأهلي والرجاء في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص جمهور الترجي على التواجد في الطرق المؤدية للملعب وتشجيع الفريق لتحفيزه، في الوقت الذي حاول فيه بعض الجماهير اقتحم الملعب رغم عقوبة كاف.

وكان كاف قد حرم الترجي من خوض مباراة اليوم بحضور الجماهير بعد أحداث الشغب في مباراة شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية

خط الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام

خط الهجوم: صابر بوغرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة.