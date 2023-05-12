الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا.. نبيل معلول يعلن تشكيل الترجى لمواجهة الأهلى

الترجي التونسي
الترجي التونسي

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة الأهلي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الترجي مباراة اليوم وفي صفوفه الكثير من الغيابات، وعلى رأس هذه الغيابات حمدو الهوني والحارس المعز بن شريفية.

ويعوّل نبيل معلول على الثلاثي صابر بوجرين ومحمد علي بن حمودة ورشاد العرفاوي لقيادة هجوم الفريق التونسي اليوم.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي

خط الدفاع: محمد بن علي - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - رائد بوشنبية

خط الوسط: كوليبالي - محمد بن رمضان - معتز زدام

خط الهجوم: صابر بوجرين - رشاد العرفاوي - محمد علي بن حمودة.

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