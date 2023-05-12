الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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راجح داود: الموسيقى لغة المشاعر وتؤثر فى الوجدان والقلب

راجح داود
راجح داود

قال المؤلف الموسيقي راجح داود، إن والده كان يزرع بداخله الاهتمام بالموسيقى بصورة كبيرة منذ الطفولة، معبرًا: "ما كان يفعله والدي معنا يتم تنفيذه الآن من قبل الكثير من أولياء الأمور الذين يشجعون أبناءهم على تعلم الفنون لتغذية مشاعرهم".

التأليف الموسيقي

وأكد المؤلف الموسيقي راجح داود، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن لغة الموسيقى لغة مشاعر تغير كيميا الجسم بصورة بها استرخاء، لذا هذه اللغة تؤثر في الوجدان والقلب بصورة كبيرة، معبرًا: "الموسيقى سلاح اللغة".

الموسيقى التصويرية

وأضاف في حديثه، أنه لا يوجد ما يسمى بالموسيقى التصويرية، ولكن يمكن القول عليها موسيقى سينمائية أو مسرحية، وذلك لأن الموسيقى لا يتم تصويرها، معبرًا: "السينما المصرية بدأت بأفلام غنائية خالصة، ثم تغير الوضع بعد ذلك".

راجح داوود الموسيقى التصويرية الحياة بالخط العريض التأليف الموسيقي

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