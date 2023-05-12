"كهربا" يقود هجوم الأهلى أمام الترجى فى دورى أبطال إفريقيا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم على استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل مباراة الإياب أمام بطل تونس التي ستقام يوم الجمعة المقبل 19 مايو على استاد القاهرة.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بنفس التشكيل الذي خاض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.