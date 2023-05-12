بدء تأسيس «متحف شيرين أبوعاقلة»

وضعت السلطة الفلسطينية حجر الأساس لمتحف تكريمى يحمل اسم الصحفية «شيرين أبوعاقلة»، فى الذكرى السنوية الأولى لمقتلها خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة الغربية.

وتجمع العديد من الفلسطينيين فى موقع وفاتها، أمس الأول، حيث عُلّقت صورها وأكاليل من الورد قرب لوحة كتب فيها: «هنا انتصرت الكلمة على الرصاص، هنا اغتال الاحتلال نفسه بجسد شيرين أبوعاقلة».

وقال أنطون أبوعاقلة، شقيق الراحلة، خلال احتفال وضع حجر الأساس، إن المتحف فى مدينة رام الله «سيكون استمرارية لأجيال قادمة لتوصيل صورة الحق وصورة المعاناة».

وأضاف: «كبر جيل بأكمله وهو يستمع لشيرين تغطى معاناة الشعب الفلسطينى مع هذا الاحتلال، وعملت شيرين فى جميع مناطق فلسطين، فى بيوتها وقراها وكل مدنها وهى تغطى معاناتنا».

وقُتلت شيرين أبوعاقلة، ٥١ عامًا، الصحفية فى قناة «الجزيرة» القطرية، فى ١١ مايو ٢٠٢٢ جراء إصابتها بالرصاص خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية فى مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية.