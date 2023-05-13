أبرز المعلومات عن الاتفاقيات البترولية فى مصر

تُعد الاتفاقيات البترولية عن البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي فى البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية ودلتا النيل فى مصر، العمود الفقري لقطاع البترول، حيث إنه بموجب هذه الاتفاقيات مع الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والانتاج واستغلال موارد الدولة الطبيعية، يتم ضخ الاستثمارات المباشرة والتى تقدر بمليارات الدولارات، للعمل على انتاج النفط والغاز وتنمية الحقول المتقادمة.

الاتفاقيات البترولية فى مصر

كما تؤثر هذه الاستثمارات الأجنية بالإيجاب على الخزانة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المصري ، والحد من الاستيراد، وخفض تكلفة الإنتاج، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن الخدمات المجتمعية التى تتم بالمناطق المحيطة لهذه الاستثمارات فى كافة مدن ومحافظات مصر.

ونشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، على موقعها الإلكتروني، أبرز المعلومات عن الاتفاقيات البترولية، وتأثيرها الإيجابي على قطاع البترول بصفة خاصة وعلى الدولة بصفة عامة.

وأوضحت وزارة البترول، أن الاتفاقيات البترولية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن أهداف واستراتيجية الوزارة فى هذا المجال يهدف لتنمية موارد مصر الطبيعية ودعم الأمن القومي للطاقة، وكذلك العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تحقيق عدالة التوزيع الجغرافي لخطط التنمية فى جميع انحاء البلاد، مع ضمان وجود احتياطيات استراتيجية من الموارد البترولية للأجيال القادمة.

ونفذت مصر خلال السنوات الماضية من خلال شركات البترول، أكبر بنية تحتية لصناعة البترول والغاز من شبكات وخطوط أنابيب ومحطات لإسالة الغاز، وتسهيلات انتاج، وموانئ بترولية لاستقبال وتصدير الغاز والبترول الخام والبتروكيماويات والتعدين، وكل ذلك أدى إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية لضخ مزيد من الأموال لتنمية وزيادة انتاج البترول والغاز.

كما تعمل مصر على تذليل كافة العقبات التى كانت تواجه الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى مجال البترول والغاز، مما أدى إلى طمأنة المستثمرين فى هذا المجال، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.