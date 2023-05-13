السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مشاكل الصيف.. كيف تحافظ على رطوبة جسمك في أيام الحر الشديد؟

الصيف
الصيف

ارتفعت درجة حرارة الجو بشكل كبير خلال الأيام الماضية، الأمر الذي يتسبب في فقدان الجسم الكثير من الماء، حيث يعلم الجميع أن شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا أمر ضروري للحفاظ على صحة الجسم.

وأوضحت الأبحاث، أن ما يصل إلى 60٪ من أجسامنا مصنوعة من الماء، حيث نفقد الماء باستمرار من خلال الجلد والبول والفضلات والعرق حتى عندما نتنفس، فشرب الماء له فوائد عديدة منها تنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية، استقلاب الغذاء وتنظيم الجوع، التخلص من الفضلات الجسدية، إنتاج كمية كافية من اللعاب، وفقاً لما ذكره موقع "health insurance".

ما هي كمية الماء التي يجب أن يشربها الإنسان في اليوم؟

وأشار أطباء، إلى أن حوالي 20٪ من مدخولنا اليومي من السوائل يأتي من الطعام الذي نتناوله والباقي من السوائل التي نشربها، حيث تعتمد كمية الماء التي تحتاجها على الجنس سواء ذكر أم أنثي.
وبحسب الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، يجب أن يشرب الرجال 3.7 لترًا حوالي 16 كوبًا والنساء 2.7 لترًا حوالي 11 كوبًا من السوائل يوميًا.

نصائح للبقاء رطبًا خلال أيام الصيف الشديد

شرب كوب من الماء أول شيء في الصباح، فهذا يجعل عملية التمثيل الغذائي لديك تعمل ويعطيك دفعة من الطاقة، مع تجنب شرب الماء قبل النوم مباشرة إذا كنت تعاني من التبول الليلي أو الحموضة المعوية.
واستخدم التنبيهات أو الإخطارات لصالحك، اضبط التنبيهات أو الإخطارات على أجهزتك الذكية كتذكيرات على مدار اليوم، مع ضرورة الانتباه لما إذا كان جسدك يشعر بالعطش أو الجوع.

وشرب كوب من الماء قبل كل وجبة، سوف يساعدك على البقاء رطبًا، ويساعد جسمك على هضم الطعام بشكل أفضل، ويساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع.

وفحص لون البول، حيث يقوم بعض الأشخاص بفحص لون البول على مدار اليوم؛ للتأكد من أنه صافٍ أو فاتح اللون، فقد يكون البول الأصفر الغامق علامة على الجفاف بالنسبة للبعض.

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