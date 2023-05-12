الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، القائمة التي تخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها غدًا السبت باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"- حسام عبد المجيد- محمود شبانة- مصطفى الزناري- محمد طارق- حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو"- سيف جعفر- سيد عبد الله "نيمار"- أحمد بلحاج- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"- إبراهيما نداي- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه- سامسون أكينولا.

إستاد الإسماعيلي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس بنادي الزمالك قائمة الزمالك مباراة الإسماعيلي

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