الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فيفا" يعتمد القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم للشباب

الفيفا
الفيفا

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، قوائم المنتخبات الـ 24 التي تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة التي ستقام الأرجنتين.

وأرسلت جميع المنتخبات القوائم الرسمية للاعبيها الذين سيشاركون في البطولة المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

ويشارك في البطولة ما مجموعه 504 لاعبين، حيث سجلت جميع المنتخبات الـ 24 الحد الأقصى لعدد اللاعبين المسموح به (21 لاعباً).

وستكون ملاعب الأرجنتين على موعد مع نجوم المستقبل، الذين يسيرون على خُطى أساطير عالميين أمثال ليونيل ميسي وبول بوجبا وإيرلينج هالاند، وغيرهم من النجوم الذين تألقوا في النسخ السابقة من هذه البطولة المرموقة.

الاتحاد الدولي فيفا كأس العالم للشباب 2023 قوائم المنتخبات في مونديال الشباب

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