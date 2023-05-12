الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف يمكن اكتشاف ضعف السمع عند الأطفال حديثى الولادة بشكل مبكر؟

مبادرة ضعف السمع
مبادرة ضعف السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات فحص سمعي لما يصل لـ 4 ملايين و799 ألف طفل، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن هناك زيادة في الأعداد، موضحا أن أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية وصل لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة، وبالتزامن مع انتشار تلك المبادرة نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق اكتشاف ضعف السمع عن الأطفال بشكل مبكر.

طرق اكتشاف فقد السمع عند الأطفال حديثي الولادة:

يمكن اكتشاف أن الطفل لم يسمع من خلال عدة طرق أوضحها الموقع الطبي"Only My Health"، ويبدأ من خلال ظهور إفرازات خارج الأذن تظهر لدى الأطفال دون مبرر وتتسبب في الشعور بآلام فى الأذن.

-يجب الكشف على الطفل فور ولادته عند إصابة الأم بالحصبة الألمانية أو الزهري خلال فترة الحمل.

-يظهر على الطفل علامات مثل تحريكه رأسه للسماع بأذن واحدة أو عدم سماع الطفل للنداء عليه والالتفاف إلى الصوت عندما يتوجه له.

-التأخر في النمو الطبيعي وتفضيل العزلة لدى الأطفال المصابين بضعف السمع.

-يظهر على الطفل صعوبة في الحديث عندما يكون فاقدا للاستماع للحديث الموجه له.

-حدوث الاختناق الولادي الذي يتمثل في نقص الأكسجين الواصل للطفل عند الولادة، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة أيضًا من علامات الإصابة بضعف السمع.

-ويمكن أن يصاب الطفل بضعف السمع عند استخدام غير سليم لأدوية الأذن خلال فترة الحمل للأم.

-عند تعرض الطفل لأصوات صاخبة لفترات طويلة يجب مراجعة الطبيب قبل تعرض الطفل لضعف السمع، حيث يعاني الأطفال بعد الولادة من الحساسية ضد الأصوات بداية من يوم وحتى عمر الـ4 أشهر.

فحص سمعي لاج فقدان السمع لدكتور حسام عبدالغفار مراكز الإحالة السمعية لأطفال حديثي الولادة خارج الأذن تحريكه لرأسه

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