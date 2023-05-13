مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس بالمنوفية

استقبل مستشفى الباجور التخصصي التابعة لمحافظة المنوفية جثمان ربة منزل كانت قد لقيت مصرعها ظهر اليوم وذلك عقب تعرضها للصعق بالكهرباء اثناء قيامها بغسيل الملابس في الغساله الكهربائيه، والتي تسببت في صعقها ولقيت مصرعها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بورود بلاغ بوفاة ربة منزل مقيمه قرية البرانقه التابعه لذات المركز عقب تعرضها للصعق بالكهرباء اثناء قيامها بغسيل الملابس وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوه من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث للتحقيق في الواقعه حيث تبين له وفاة ربة منزل تدعي، عزه ع، أ، ع، تبلغ من العمر 25عام مقيمه قرية البرانقه التابعه لذات المركز، وذلك أثناء قيامها بغسيل الملابس تعرضها للصعق بالكهرباء ولقيت مصرعها في الحال.

وبسؤال أسرتها وشهود العيان أكدوا وفاتها عقب تعرضها للصعق بالكهرباء، وفشلت محاولة إنقاذ ها وتم نفي الشبهه الجنائيه، يتنظر أهالي قرية البرانقه بالمنوفيه استخراج تصاريح دفن الجثمان بعد معاينة الطب الشرعي لدفن الجثمان بمقابر العائله وسط حاله من الحزن بين أهالي القرية.