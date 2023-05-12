"كتمت أنفاسها ودفنتها على سطح منزلها".. اعترافات قاتلة الطفلة "رودينا" بقنا

أدلت المتهمة بقتل الطفلة "رودينا" في محافظة قنا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث قالت إنها تخلصت منها بغرض سرقة قرطها الذهبي، لمرورها بضائقة مالية.

وأوضحت المتهمة، أنها انتظرت الطفلة، أثناء ذهابها إلى مكتب لتحفيظ القرآن الكريم بالقرية، واستدرجتها إلى المنزل، وحاولت سرقة قرطها الذهبي، وعندما صرخت الطفلة، حاولت كتم صوتها خوفًا من فضح أمرها.

وأضافت أن كل محاولاتها للسيطرة على الطفلة باءت بالفشل، فقامت بالتعدي عليها بالضرب ، وصدمت رأسها في الحائط وخنقتها، ثم وضعتها في جوال، ودفنتها في رمال أعلى سطح المنزل، في محاولة لإخفاء الجريمة، وكانت تنتظر أن ينام أهالي القرية، وتحمل جثة الطفلة لإلقائها في مكان ما، إلا أن الأمن والأهالي كشفوا الجريمة.

وألقت أجهزة الأمن بقنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، القبض على المتهمة بقتل الطفلة رودينا بقرية النجاحية بنجع حمادي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عثرت على جثة طفلة عمرها 8 سنوات، داخل جوال بقرية النجاحية في نجع حمادي.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة رودينا محمد كامل، 8 أعوام، داخل جوال بقرية النجاحية بنجع حمادي، بعد تغيبها منذ عصر أمس الخميس.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إمبابي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمة في الواقعة، وهي إحدى جيران المجني عليها، وتخلصت من المتهمة خنقًا ووضعت جثتها في جوال، ودفنتها في الرمال، في محاولة لإخفاء جريمتها.

وكشفت أسرة المجني عليها، رودينا محمد، عن تفاصيل، في واقعة العثور على جثة طفلتهم داخل جوال أعلى سطح منزل بقرية النجاحية بنجع حمادى.

وأوضحت أسرة الطفلة، أن الطفلة رودينا، في الصف الثاني الابتدائي، خرجت عصر الخميس من منزلها، في اتجاهها إلى مكتب لتحفيظ القرآن الكريم بالقرية، وفجأة اختفت، بحث الأهالي عنها في كل مكان، وبفحص كاميرات المراقبة، شاهدوها دخلت الشارع ولم تخرج منه، وبعدها خرجت سيدة وهي شقيقة المتهمة، لتصرخ وتخبر الأهالي أن الطفلة مقتولة داخل جوال أعلى سطح منزل مجاور لمنزل المجني عليها.