ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، فيما غادر عدد 12 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 31 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54650 طنًا، وتشمل: 3550 طنًا من المولاس، و17950 طنًا من الملح الصناعي، و9658 طنًا من اليوريا، و467 طنًا من الرمل، و12425 طنًا من الكلينكر، و10600 طن من بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49731 طنًا، وتشمل: 749 طنًا من خشب الزان، و4209 أطنان من الفول، و5021 طنًا من الخردة، و5000 طن من كسب الصويا، و23878 طنًا من الذرة، و7174 طنًا من القمح، و3700 طنًا بضائع متنوعة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174953 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108658 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2510 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3408 شاحنات، حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على أرصفة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية.

أبرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.

حيث قام بتوقيع العقد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، واللواء بحرى أشرف عباس إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.