الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انتهاك خصوصية.. سخرية ورفض لعطل فني ضرب فيس بوك

فيسبوك
فيسبوك

تصدر موقع “فيسبوك” محركات البحث وتريندات “جوجل” بسبب وجود عطل فني يرسل طلبات صداقة بشكل تلقائي.

ورفض مستخدمو فيس بوك ما حدث بسبب العطل الفني لفيسبوك معتبرين ذلك انتهاكا للخصوصية، كما سخر بعضهم من هذا العطل، حيث جاءت تعليقاتهم: “متخانق  مع حد وبقالك سنة شايله من الفريندز وداخل تبص على بروفايله عادي.. الفيس بعد الأبديت الجديد”. 

وعلق أخر: "إي الفضايح ديي الفيسبوك عمل أبديت غريب لو حد دخل أكونت مش فريندز عنده تلاقيه بيتعمله أدد تلقائي من غير ما تعمل".

وتابع: "مارك لما يلاقي الناس كلها بتراقب بعض في صمت".

 

 

 

وعلق آخر:"مارك لقاكم مبتاخدوش الفيرست ستيب قال يساعد"

 

 

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