25 مايو.. مسرح الآباء الفرنسيسكان بالمقطم يستضيف عرض «الرحلة إلى مصر»

تحتقل الكنيسة المصرية، في 1 يونيو 2023، بذكرى دخول السيدة مريم العذراء والسيد المسيح إلى مصر، ضمن مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس.

وتقيم الكنائس بالتزامن مع ذكري العائلة المقدسة احتفالاتها بمختلف الإيبارشيات.

وفي ضوء فعاليات حملة علشانك يا بلدى لتنشيط السياحة تقوم مجموعة النسر للفنون (Eagle Arts ) بقيادة المخرج أسامة شفيق بالتعاون مع باقة مختاره من الفنانين بتجهيزات ضخمة لعرض «الرحلة الي مصر»، ترصد عن المسار السياحي الدولي لرحلة العائلة المقدسة إلي أرض مصر وأبراز معلومات هامة عن مغطس السيد المسيح بنهر الاردن ، وذلكيوم الخميس ٥/٢٥ علي مسرح الآباء الفرنسيسكان بالمقطم

يذكر أن العمل يأتي من أخراج أسامة شفيق، ومخرج منفذ بيشوي مجدي _ ريمون مكرم

سارت العائلة المقدسة من بيت لحم إلى غزة حتى غرب العريش بـ 37 كم، ودخلت مصر عن طريق صحراء سيناء من الناحية الشمالية من جهه الفرما الواقعة بين مدينتي العريش وبورسعيد.

ودخلت العائلة المقدسة مدينة تل بسطا بالقرب من مدينه الزقازيق بمحافظة الشرقية وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 100 كم من الشمال الشرقى وفيها انبع السيد المسيح عين ماء وكانت المدينة مليئة بالأوثان، وعند دخول العائلة المقدسة المدينة سقطت الأوثان على الأرض فأساء اهلها معاملة العائلة المقدسة فتركت العائلة المقدسة تلك المدينة وتوجهت نحو الجنوب.

تم اتجهت نحو الجنوب حتى وصلت بلدة مسطرد - المحمة وتبعد عن مدينه القاهرة بحوالي 10 كم تقريبًا، وكلمة المحمة معناها مكان الاستحمام وسميت كذلك لأن العذراء مريم أحمت هناك السيد المسيح وغسلت ملابسه وفى عودة العائلة المقدسة مرت أيضًا على مسطرد وانبع السيد المسيح، نبع ماء لا يزال موجودًا إلى اليوم.

ومن مسطرد انتقلت شمالاً إلى بلبيس التابع لمحافظة الشرقية وتبعد عن مدينة القاهرة حوالي 55 كم تقريبًا، واستظلت العائلة المقدسة عند شجرة عرفت باسم شجرة العذراء مريم ومرت العائلة المقدسة على بلبيس أيضا في رجوعها.

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