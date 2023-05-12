الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى بنى مزار والمنيا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات، وتمكن فرج فتحى صادق، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية، من إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية نزلة عمرو على مساحة قيراط ونصف القيراط، كما أزال سعد إسحق، رئيس الوحدة المحلية ببنى على، حالة تعدٍ على أرض تعاون زراعى للمرة الثانية، وتم رفع السملات وتسليم الأرض لمسئول الزراعة وقام مينا يوسف، رئيس الوحدة المحلية بصندفا بإزالة حالة تعدٍ فى المهد بعزبة الشريف على مساحة قيراط.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج ومسئول حماية الأراضي ومسئول الإزالات والتنظيم تمكن من إزالة حالة بناء مخالف خارج الحيز العمرانى للمرة الثانية بحوض الساحل، وحالة أخرى فى المهد للمرة الثانية قبل الشروع فى البناء على أرض زراعية بعزبة على أفندى سعيد على مساحة قيراط ونصف القيراط، وتم تسليم الحالتين خاليتين لمسئول حماية الأراضى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 فيما قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراض زراعية على مساحة 12 سهمًا بقرية بنى محمد سلطان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائي واحترامًا لسلطة القانون، بحضور كل من دكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وعصام معبد، رئيس الوحدة المحلية بالقرية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل من رصد وتنفيذ إزالة فورية حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية، على مساحة 175 مترًا بقرية طوخ الخيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحماية الأراضى الزراعية من التبوير بحضور محمد جابر رئيس الوحدة المحلية بالقرية. 

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المنيا إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية مركزي بني مزار والمنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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