الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية تستهدف المنازل فى قطاع غزة الآن

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

كشفت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدة أن هناك حالة من الهدوء الحذر، ولكن هناك استهدافا مباشرا ببعض مناطق قطاع غزة بالطائرات الحربية.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»: "كان هناك استهدافا لمنزل في منطقة الفاخورة، والذي يقطن فيه قيادي بحركة الجهاد الإسلامي".

 وتابعت: "كما استهدفت الطائرات الحربية منزلا آخر في رفح جنوب قطاع غزة"، منذ قليل، إضافة إلى الاستهدافات الأخرى منذ صباح اليوم، لمناطق فلسطينية مختلفة.

وتابعت: "كل هذه الاستهدافات تستهدف استفزاز الفصائل الفلسطينية، التي ربما تضعها إسرائيل تحت المجهر، خاصة بعد أن أمر نتنياهو بإلحاق أكبر ضرر ممكن لفصائل المقاومة التي تقدمت على القوات الإسرائيلية رغم الإمكانيات الضعيفة".

غزة فلسطين قصف غزة القاهرة الإخبارية القوات الإسرائيلية

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