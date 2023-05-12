الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"فال مش حلو".. خبيرة أبراج تكشف طالع نجوم الأهلى أمام الترجى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينتظر عشاق نادي الأهلي مساء اليوم مباراة المارد الأحمر مع الترجي التونسي في تمام العاشرة، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة دور أبطال إفريقيا.

يسعى نادي الأهلي ولاعبوه إلى تحقيق البطولة 11 على حساب نادي الترجي التونسي، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة باستاد رادس.

وبعيدًا عن فنيات اللقاء المرتقب، نأخذك بجولة لمعرفة طالع أبراج أبرز لاعبي نادي الأهلي للتعرف على حظوظ الفريق أمام نادي الترجي التونسي، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.


محمود عبدالمنعم كهرباء
يعتبر اللاعب محمود عبدالمنعم كهرباء من الركائز الأساسية لنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، حيث كان السبب في فوز الفريق في الكثير من المباريات الأخيرة للفريق.

ينتمي اللاعب محمود عبدالمنعم كهرباء لمواليد برج الحمل (الأبراج النارية) التي تتميز بأنها من الشخصيات الواثقة بنفسها، ودائمًا ما يسعون إلي النجاح، مهما كلفه الأمر.

ووفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية فمولود برج الحمل، يمر بالكثير من التعثرات في الفترة المقبلة على الصعيد المهني، الأمر الذي يجعل من الأفضل تجنب الدخول في صفقات مالية.


محمد الشناوي
خطف النجم وحارس عرين نادي الأهلي محمد الشناوي، الفترة الأخيرة بسبب تصدياته الحاسمة في المباريات الكبيرة، حيث كان أحد الأسباب لوصول الفريق لهذا الدور، والفوز أيضًا ببطولة السوبر المحلي.

ينتمي النجم محمد الشناوي لمواليد برج القوس، والذي يتسم بالطموح الزائد والسعي دائمًا وراء تحقيق الأهداف التي وضعت مسبقًا، فوفقًا لطالع برجه، فالنجاح من الأمور التي سيجدها مولود برج القوس في طريقه.


علي معلول
حالة من التذبذب تسيطر على أداء النجم التونسي علي معلول الفترة الأخيرة، الأمر الذي يجعله دائمًا في حالة عصبية شديدة، وبالتالي يتأثر باقي الفريق.


ينتمي النجم التونسي علي معلول لمواليد برج الدلو، والذي قد يواجه بعض التعثرات على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

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