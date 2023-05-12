العشرى: مصر تبذل جهودًا كبيرة لوقف التصعيد فى فلسطين

قال الكاتب الصحفي، أشرف العشري، مدير تحرير جريدة "الأهرام"، إن مصر تبذل الكثير من الجهد لوقف التصعيد في فلسطين، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على إقناع الطرفين ونجحت في ذلك عشرات المرات قبل ذلك رغم الصعوبات والتحديات.

وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أنه لا بد أن يتحلى نتنياهو بدرجة كبيرة من العقلانية والحد الأدنى من الواقعية السياسية حتى لا يذهب بعيدًا في معركة طويلة الأمد.

وأشار إلى أن ما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية ربما يكون خارج حسابات نتنياهو، متابعًا: "نتنياهو كان يتوقع أنه خلال ساعات أو يوم ونصف اليوم سيتم القضاء على حركة الجهاد الإسلامي وقتل كوادرها".

وأضاف أن حركة الجهاد الإسلامي يبدو أنها بعد عام 2021 أصبح لديها الكثير من الصواريخ من أجل الصمود في الميدان لأكبر قدر ممكن من الوقت، وهذا ما حدث بالفعل.