الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الاتحاد الإفريقي يكشف قائمة المرشحين لشغل عضوية اللجنة التنفيذية لـ«كاف» (مستند)

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة المرشحين لشغل عضوية اللجنة التنفيذية لـ«كاف» للعامين المقبلين.

وحسب وثيقة رسمية حصل «الدستور» على نسخة منها، فإن القائمة ضمت 11 مرشحًا عن اتحادات المناطق المختلفة في القارة السمراء.

وجاءت قائمة المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على النحو التالي:

والتر نياميلاندو، اتحاد مالاوي لكرة القدم، منطقة جنوب القارة (كوسافا)

موخوسي فيليب موهابي، اتحاد ليسوتو لكرة القدم، منطقة جنوب القارة (كوسافا)

محمد علي سمير صبحا، اتحاد موريشيوس لكرة القدم، منطقة جنوب القارة (كوسافا)

لازاري بانسي، اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم، منطقة غرب إفريقيا (ب)

الكولونيل/ جبيزوندي كوسي أكبوفي، اتحاد توجو لكرة القدم، منطقة غرب إفريقيا (ب)

أوجستين سنجور، الاتحاد السنغالي لكرة القدم، منطقة غرب إفريقيا (أ)

بيير آلان مونجينجي، الاتحاد الجابوني لكرة القدم، منطقة وسط القارة

د. معتصم جعفر سر الختم، الاتحاد السوداني لكرة القدم، منطقة شرق إفريقيا (سيكافا)

موسيس ماجوجو، الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، منطقة شرق إفريقيا (سيكافا)

جهيد زفيزف عبدالوهاب، الاتحاد الجزائري لكرة القدم، منطقة شمال إفريقيا

عبدالحكيم الشلماني، الاتحاد الليبي لكرة القدم، منطقة شمال إفريقيا

وستجرى انتخابات عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، خلال الجمعية العمومية العادية المقبلة، والتي من المقرر أن تنعقد يوم الثالث عشر من يوليو المقبل، بالعاصمة البنينية كوتونو.

 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أوجستين سنجور معتصم جعفر سر الختم اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي

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