الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ آثار: الزنوج ليست لهم علاقة بالحضارة المصرية القديمة

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن الحضارة المصرية منذ القدم تتعرض لحملات ممنهجة.

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" أن بعض الناس ادّعوا أن أجدادهم هم من بنوا الأهرامات، والبعض الآخر يقول إن كائنات فضائية هي من قامت ببناء الحضارة المصرية، مؤكدًا أن كل ذلك شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأشار إلى أن الحركة الإفريقية المركزية ظهرت منذ عام 1928 في أمريكا، موضحًا أن أصحاب البشرة السمراء لهم دورهم في جنوب وغرب الصحراء الإفريقية لكن ليس لهم أي وجود في الحضارة المصرية.

كما أكد أستاذ الآثار أن الملكة كليوباترا لم تكن زنجية، بل هي آخر حكام السلالة البطلمية التي حكمت مصر 300 سنة.

وتابع: "ملامح الأشخاص المنقوشة على المعابد تشبه الملامح المصرية الموجودة حاليًا، وليس لها علاقة بالزنوج"، موضحًا أن الزنوج مصورون في الحضارة المصرية القديمة، لكن في دور محدد وهو دور الأسرى ليخدموا في المعابد، عندما كان يذهب المصري القديم في حملات لتأمين حدوده من المعتدين عليها.

فيما أشار إلى أن العالم كله مترقب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير لما له من أهمية على المستوى السياحي والثقافي والأثري.

واستكمل: "المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم ويستخدم التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى أن المتحف يحتوي على 68 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية".

الحضارة المصرية القديمة الأهرامات بناء الاهرامات الحركة الإفريقية المركزية الملكة كليوباترا فيلم الملكة كليوباترا الزنوج

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