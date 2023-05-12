الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلوب يتغنى بمحمد صلاح.. ما علاقة هالاند؟

محمد صلاح
محمد صلاح

تغنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، بلاعبه محمد صلاح، بعد وصوله إلى 30 هدفًا في كل المسابقات هذا الموسم.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، يوم الإثنين، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الناس لن يتغاضوا عن أرقام صلاح لأن هالاند كسرها، لا لن يحدث ذلك منا ولا من أنصار ليفربول، ربما منك أنت (يقصد الصحفي طارح السؤال)، لا أعرف.. هذا السؤال الآن ليس المرة الأولى التي أسمعه فيها".

وأضاف: "سيكون رائعًا طوال الوقت بعد أن ينهي مسيرته، لكنه الآن لا يزال في مسيرته، وإذا كنت ترى مو كل يوم، فلا يزال هناك بضع سنوات جيدة حقًا في ساقيه وجسمه حتى تتحسن الأرقام، وهذا رائع للغاية".

وأردف: "لا، نحن لا نتغاضى عن ذلك، ولكن يمكنني أن أتخيل مع السؤال المطروح أنه غالبًا ما تكون مذنبًا للتغاضي عن أرقامه، لا أعرف".

وأصبح هالاند أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي بمشاركة 20 فريقًا، محطمًا رقم محمد صلاح القياسي.

واستطاع صلاح تسجيل 30 هدفًا في كل المسابقات مع ليفربول، للموسم الثالث على التوالي.

يورجن كلوب محمد صلاح صلاح ليفربول كلوب

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