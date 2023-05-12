حصيلة توريد القمح إلى شون وصوامع دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر، التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، والذي بدأ الشهر الماضي، معلنة عن توريد ٣٥١٦٤.٥٩٨ طن من المحصول حتى أمس.

وأضافت أن المساحة المزروعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه تتم متابعة العمل من خلال مديريتيّ الزراعة والتموين باستمرار.

كما أكدت مجددًا متابعة الموقف أولًا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورًا.