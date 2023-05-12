الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل أزمة سقف الدين فى الولايات المتحدة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

وتستمر أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، بعدما أعلن البيت الأبيض إرجاء المباحثات مع الجمهوريين بشأن القانون، ويتزايد معها القلق في الأوساط الاقتصادية الأمريكية والدولية من إمكانية تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.

تحذير جديد أطلقه صندوق النقد الدولي، من أن تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، ستكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة.

ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الأمريكية إلى توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في قطاعها المصرفي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، ويمكن أن تظهر في الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.

تداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي

فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالبلاد نحو الركود، وستكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية، فضلًا عن تأخر مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في الولايات المتحدة.

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