برلماني يطالب بخطة تسويقية للفرص الاستثمارية لتسويقها من خلال المصريين بالخارج

قال أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن توجيه إدارة الحوار الوطني، الدعوة للمصريين بالخارج، للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها ضمن جلسات الحوار الوطني، خطوة هامة تؤكد حرص إدارة الحوار الوطني على الإستماع لكافة وجهات النظر.



وأكد “نويصر”في تصريحات له، أن توجيه الدعوة للمصريين بالخارج خطوة مهمة لتعزيز التعاون والترابط بين المصريين بالداخل والخارج ويؤكد أن هناك جدية تامة لإنجاح الحوار الوطني الذي يتسع لجموع الشعب سواء كان داخل مصر أو خارجها ومقترحاتهم سوف تساهم بشكل كبير في إثراء الحوار من خلال المقترحات والأفكار والآراء التي سيتم تقديمها ، حيث أن من بينهم عدد كبير من العلماء والمفكرين فى كافة المجالات .



وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الدولة المصرية تعمل على دمج المصريين بالخارج في خطط التنمية الشاملة التى تتبناها، لذلك فهناك حاجة ملحة لتقديم الحوافز اللازمة لتشجيعهم على استثمار أموالهم في وطنهم والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.



وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وجود خطة تسويقية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتطورات التي تمت لتحسين مناخ الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، للمصريين المقيمين بالخارج حيث أنهم القوة الناعمة والتى تساهم دائما في التنمية بمصر.

ووجهت إدارة الحوار الوطني، الدعوة للمصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها ضمن جلسات الحوار الوطني.

وقالت إدارة الحوار في بيان لها، إن المصريين بالخارج دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا لم تغب أوطانهم عنهم.