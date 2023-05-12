الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طبيب: النوم مبكرًا أهم سبل الوقاية من مرض السكر

النوم
النوم

قال الدكتور خالد الخشاب، أستاذ السكر وغدد الأطفال بجامعة القاهرة، إن النوم مبكرًا للأطفال مهم جدًا في الوقاية من مرض السكر.

وأضاف الخشاب، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" أن النوم مبكرًا ينظم مستويات السكر ويقلل زيادة الوزن للأطفال والكبار.

كما أكد أن ممارسة الرياضة أمر مهم جدًا في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم السكر في الدم، بالإضافة إلى ضرورة اتباع نظام صحي متوازن.

وتابع: "مرض السكر يحدث بسبب مقاومة هرمون الإنسولين أو نقصه في الجسم"، مشيرًا إلى أن الإنسولين يحافظ على مستويات السكر في الدم".

واستكمل: "هناك سكر النوع الأول وسكر النوع الثاني" موضحًا أن سكر النوع الأول غالبًا يصيب الأطفال وهنا البنكرياس يكون غير قادر على إفراز هرمون الإنسولين، بينما سكر النوع الثاني يكون البنكرياس يفرز إنسولين، لكن لا يدخل الخلايا بسبب زيادة الوزن.

مرض السكر الوقاية من مرض السكر الدكتور خالد الخشاب 8 الصبح DMC السكر الأنسولين

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