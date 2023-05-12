الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 432 أسطوانة غاز منزلى قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الحملة
الحملة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، حملة تموينية مكبرة؛ للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وكذلك الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط عدد 432 أسطوانة غاز منزلي، قام أحد أصحاب المستودعات بتجميعها بغير وجه حق، لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أرباح غير مشروعة إتخاذ الإجراءات القانونية الأسواق والمحلات البحيرة الإجراءات القانونية اللازمة

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