الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الحوار الوطني.. ماذا يحتاج؟

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تحدث المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن كيفية تناول ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن أولويات الحوار الوطني، مؤكدًا ضرورة توحيد الاستراتيجيات العامة للصناعة في مصر.

وقال السقطي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة: "طالما هناك عدة استراتيجيات لقطاع الصناعة في مصر، يصبح الناتج أقل، فتوحيد الاستراتيجية يحقق الانجازات المرجوة من القطاع".

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة العظمى من إجمالي المشروعات في أي دولة، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة هي مشروعات سريعة بسيطة يسهل تعلمها، ويبدأ في الإنتاج خلال عام ولا يحتاج أموال ضخمة.

وأكد السقطي، أهمية وجود جهة واحدة لديها كل الصلاحيات التي تتعلق بإدارة ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على وجود استراتيجية واضحة بحيث هل ننتج المنتج كامل أم أجزاء  منه.

وطالب المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة وضع قواعد طويلة الأمد لا يجب تغييرها كل فترة، منوها على أهمية توفير العملة الأجنبية لما ينعكس على حجم الإنتاج، وتوفير المعلومة الواضحة التي تساعد المصنعين على الإنتاج حول المنتج الذي نحتاج إليه الآن ولمدة عدد من السنوات، لتحديد أهداف المصنعين.

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