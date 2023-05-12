ضبط لصي هواتف محمولة في القطارات

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما في عدد من القضايا حال وجودهما بمحطة سكك حديد أسوان، وضبط بحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة و6 هواتف محمول.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة من متحصلات جرائم نشل المواطنين داخل القطارات، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى 2 من مالكى الهواتف المحمولة وباستدعائهما تعرفا على هواتفهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.