الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يطالب مديرى المديريات بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية (صور)

وزير التموين
وزير التموين

طالب الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع مديري المديريات على مستوى المحافظات، بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ التموينية، ومتابعة انتظام صرف المقررات ووصول الدعم إلى المستحقين.

وشدد وزير التموين، خلال لقائه أمس، بمديري المديريات التموينية على مستوى الجمهورية، بديوان عام الوزارة، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من التزام المنافذ بتعليمات صرف المقررات وكذلك الأسعار الرسمية.

- تيسير إجراءات توريد القمح المحلي

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على مديري المديريات التموينية بالمحافظات المنتجة للقمح المحلي، بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وتذليل العقبات التي تواجه عمليات التوريد، لافتا إلى أهمية عدم التعنت مع مزارعي وموردي الأقماح، وتيسير كل الإجراءات لإنجاح هذا الموسم .

 حضر الاجتماع كل من اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين والدكتور أحمد يوسف، رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وعدد من قيادات وزارة التموين وجميع مديري مديريات التموين بالمحافظات مثل الدقهلية والغربية  الجيزة وشمال سيناء والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والمنيا

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيه وزاري بتعديل أسعار كل السلع المدرجة ضمن المنظومة التموينية، وعقبه توجيه وزاري لتنظيم عملية صرف المقررات وتحديد كل الحصص المقررة للمواطن من السلع الاستراتيجية التي تصرف من خلال بطاقة التموين.

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التموين والتجارة الداخلية إجراءات توريد تكثيف الحملات الرقابية تشديد الرقابة تذليل العقبات رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين رئيس الهيئة العامة صرف المقررات شركة القابضة علي المصيلحي وزير التموين والتجارة على مستوى الجمهورية على المصيلحى وزير التموين

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