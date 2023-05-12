الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يحيل عاملين فى مستشفى الضبعة المركزى للتحقيق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، مستشفى الضبعة المركزي؛ لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة، خاصة مع قرب البدء في تنفيذ خطة تأمين الساحل الشمالي.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح أنه خلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته والأمصال، ومخزون الأكسجين الطبي، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بالاستقبال والطوارئ.

وأضاف أنه جرت مراجعة تنفيذ إجراءات استقبال الحالات الطارئة، سواء حوادث أو غرق وغيرها وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر الحضور والانصراف للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلاءم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى خلال شهر أبريل.

وأحال وكيل صحة مطروح عددا من أفراد الطاقم الطبى والإدارى بالمستشفى للتحقيق بالإدارة القانونية بالمديرية؛ لتغيبهم عن العمل دون عذر وعدم الانضباط وضعف الإشراف.

واستمع وكيل صحة مطروح لخطة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية التشخيصية والعلاجية والطارئة من أطباء الطوارئ على رأس العمل، مشددا على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالتواجد فى أماكن عملهم، والاستعداد المستمر لأي حدث طارئ، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لكافة المستجدات والظروف ضمانا للتعامل الصحيح مع أى طارئ ومن أول مرة.

وفى نهاية الزيارة، أكد وكيل صحة مطروح على الفريق الطبى، خلال اجتماع مصغر تم عقده مع الأطباء، ضرورة الانضباط وحسن معاملة المرضى، وتقديم كافة سبل الدعم الطبى والنفسى لهم وفق التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية.

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